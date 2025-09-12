ВСУ ночью атаковали здание энергоблока Смоленской АЭС

Фото: телеграм-канал "Смоленская АЭС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание работающего третьего энергоблока Смоленской атомной электростанции (АЭС) в ночь на пятницу, 12 сентября. Об этом говорится в телеграм-канале "Росатома".

"На территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины", – уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что при падении беспилотника произошло его детонирование рядом с вентиляционной трубой энергоблока, из-за чего окна в нескольких вспомогательных помещениях предприятия были выбиты.

В "Росатоме" подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве также уточнили, что происшествие не повлияло на работу АЭС, все три энергоблока в данный момент работают в штатном режиме. Также в настоящее время на месте ЧП находятся правоохранительные органы.

Это не первая атака на Смоленскую АЭС. Например, 17 августа ФСБ пресекла попытку ВСУ совершить атаку на электростанцию при помощи БПЛА. Средства радиоэлектронной борьбы смогли подавить украинский дрон над территорией станции.

В ФСБ тогда обратили внимание на то, что украинские военные продолжают провокации в виде попытки ударов беспилотниками по объектам атомной энергетики.

