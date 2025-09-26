Путин заявил, что сотрудничество РФ с МАГАТЭ налажено почти по всем направлениям

Фото: kremlin.ru

Сотрудничество России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Глава государства напомнил, что Россия стояла у истоков создания агентства – с 1957 года. На протяжении всего этого времени Москва активно сотрудничает с МАГАТЭ и старается оказать посильную помощь в решении глобальных и ответственных задач агентства.

"Это касается и развития российской энергетики, это касается нашего российского участия в реализация проектов за границами Российской Федерации. Это касается и других вопросов, прежде всего вопросов безопасности, атомной безопасности в мире", – отметил Путин.

Президент пообещал, что Россия будет делать все возможное со своей стороны, чтобы поддержать работу МАГАТЭ. Он также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в мероприятия по линии "Росатома".

В свою очередь, глава МАГАТЭ подчеркнул, что Россия в лице "Росатома" играет ведущую роль во многих странах. В связи с этим многие государства заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом": в частности, страны Азии и Африки.

"Сейчас действительно очень важный момент, и присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе", – добавил Гросси.

Путин встретился с Гросси в Кремле, где они провели переговоры. Встреча прошла сразу после того, как российский президент и глава МАГАТЭ приняли участие в "Глобальном атомном форуме", который прошел на ВДНХ.

Ранее МИД России обвинил МАГАТЭ в "политических передергиваниях". В ведомстве подчеркнули, что Москва категорически отвергает любые сомнения относительно принадлежности Запорожской АЭС.