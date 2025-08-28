Форма поиска по сайту

Иран откажется от взаимодействия с МАГАТЭ при восстановлении санкций Европы

Фото: depositphotos/javarman

Власти Ирана откажутся от текущего уровня взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если европейские страны восстановят санкции против Тегерана. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на замглавы МИД Ирана Казема Гариб-Абади.

По словам дипломата, при восстановлении ограничений дальнейшее сотрудничество с МАГАТЭ потеряет какой-либо смысл. При таком сценарии страны ЕС также должны будут отказаться от переговоров с Ираном, продолжив обсуждения уже с членами Совбеза ООН, добавил Гариб-Абади.

Ранее сообщалось, что страны евротройки – Великобритания, Франция и Германия – могут возобновить санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа.

По информации СМИ, переговоры Ирана и евротройки, прошедшие в Женеве, завершились без финального результата. Стороны не смогли договориться о том, как избежать возобновления санкций за несколько дней до крайнего срока.

