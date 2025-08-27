Форма поиска по сайту

27 августа, 05:25

Политика
AP: переговоры Ирана и евротройки завершились безрезультатно

Иран и евротройка не смогли договориться по санкциям – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Переговоры Ирана и стран евротройки – Великобритании, Германии, Франции – в Женеве завершились без финального результата, пишет Associated Press со ссылкой на неназванного дипломата.

По его словам, стороны не смогли договориться о том, как избежать возобновления санкций евротройки против Тегерана за несколько дней до крайнего срока.

Ранее в МИД Ирана призвали США компенсировать Тегерану ущерб, который был нанесен в результате американской атаки по стране. В ведомстве добавили, что Вашингтон должен объяснить, почему он напал в разгар переговоров, и гарантировать, что не повторит этого.

В ответ администрация США объявила о введении крупнейшего пакета санкций против Ирана. Рестрикции коснулись более 50 физических и юридических лиц государства. В первую очередь ограничительные меры направлены на судоходную империю семьи Мохаммеда Хоссейна Шамхани, который является сыном высокопоставленного иранского чиновника.

политиказа рубежом

