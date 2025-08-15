Мишустин заявил, что РФ и Иран активно работают над стратегическим коридором Север – Юг

Фото: 123RF/alekstaurus

Россия и Иран активно работают над развитием международного транспортного коридора Север – Юг. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Премьер-министр России подчеркнул, что магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона.

Соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север – Юг было подписано РФ, Индией и Ираном еще в 2000 году. Целью проекта является привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и государств Персидского залива через российскую территорию в Европу.

Ранее Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Президент РФ назвал этот документ прорывным. По его словам, смысл заключается в том, чтобы вывести отношения с Ираном на новый уровень, закрепив статус взаимоотношений двух стран как стратегических партнеров.

В документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.