Медведев уверен, что Иран во что бы то ни стало продолжит ядерную программу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" предположил, что Иран продолжит проводить ядерную программу, несмотря на конфликт с Израилем.

По словам Медведева, именно в ядерной программе Тегеран видит свое выживание.

"Попытайтесь отобрать ядерное оружие у реальных, включая новых, членов ядерного клуба!" – предложил зампред Совбеза РФ.

В свою очередь, Медведев посоветовал Израилю под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ отказаться от секретной ядерной программы. Таким образом он отреагировал на информацию о наличии ядерного оружия у Израиля и его отсутствия у Ирана. Зампред Совбеза РФ назвал такой вариант "нулевым".

Медведев заявил, что в случае уничтожения всей ядерной программы Израилем, Иран обязательно применит ядерное оружие, если оно у него есть.

"А если нет (ядерного оружия. – Прим. ред.), то он восстановит эту программу любой ценой. Беньямин Нетаньяху (премьер-министр Израиля. – Прим. ред.) уйдет, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой", – заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, сняв таким образом озабоченность Израиля в отношении безопасности.

По его словам, все детали возможного сотрудничества уже обсуждались как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном. Президент РФ добавил, что Ирану и Израилю необходимо договориться так, чтобы обеспечить и право Исламской Республики на мирный атом, и безопасность еврейского государства.

Ближневосточный конфликт обострился 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

