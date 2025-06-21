Путин: у МАГАТЭ нет данных о создании Ираном ядерного оружия

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У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет данных, которые бы подтверждали попытки создания Тегераном ядерного оружия, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет", – подчеркнул глава государства.

При этом российский лидер отметил, что РФ выступает против распространения в мире оружия массового уничтожения "за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран". Однако, по словам президента, Тегеран имеет право развивать собственную гражданскую ядерную программу и использовать атомные технологии в мирных целях.

Глава государства также добавил, что РФ, как и в прежние годы, готова оказывать Ирану помощь и поддержку в этом направлении.

Ранее Путин подтвердил, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности.

По его словам, все детали возможного сотрудничества уже обсуждались как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном. Президент РФ добавил, что Ирану и Израилю необходимо договориться так, чтобы обеспечить и право Исламской Республики на мирный атом, и безопасность еврейского государства.

Российский лидер также выразил надежду на то, что угрозы со стороны Израиля в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не будут реализованы.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика ударила по территории еврейского государства.