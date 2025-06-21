Глава МАГАТЭ сообщил об ударе по заводу по производству центрифуг в Исфахане

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Израиль атаковал в иранском Исфахане завод, где производят центрифуги. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приводит сайт организации.

Глава МАГАТЭ отметил, что Израиль атаковал за последнюю неделю уже третий объект такого рода. По данным организации, на заводе в иранском Исфахане создавалось оборудование, используемое для обогащения урана.

Ранее цех проверялся и контролировался сотрудниками МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Однако Гросси уточнил, что на данном объекте не хранился ядерный материал, поэтому радиологических последствий не будет.

В МАГАТЭ напомнили, что ранее Израиль нанес удар по Тегеранскому научно-исследовательскому центру, где разрабатывались и испытывались роторы передовых центрифуг, а также по цеху в городе Карадж, который выпускал иные компоненты для центрифуг.

Владимир Путин ранее сообщал, что у МАГАТЭ нет данных, которые бы подтверждали попытки создания Тегераном ядерного оружия. Кроме того, Иран сам не раз заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия.

При этом российский лидер отметил, что РФ выступает против распространения в мире оружия массового уничтожения "за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран". Однако, по словам президента, Тегеран имеет право развивать собственную гражданскую ядерную программу и использовать атомные технологии в мирных целях.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда еврейское государство ударило по военной инфраструктуре Исламской Республики. В ответ Тегеран атаковал израильские территории.

