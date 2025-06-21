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03:34

Политика

Армия Израиля заявила о новых авиаударах по Ирану

Фото: 123RF/evrenkalinbacak

Армия обороны Израиля сообщила о новых авиационных ударах по территории Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения ракет и инфраструктуре запуска в центральной части Ирана", – говорится в сообщении армии.

20 июня Иран выпустил ракету, которая попала в заброшенное высотное здание в Хайфе. Рядом с этим объектом находятся офисы различных министерств. В результате удара около 50 человек получили ранения.

В этот же день еще одна иранская ракета упала у офиса Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Неподалеку находились несколько жилых домов. При атаке загорелись автомобили, а здания получили повреждения. В результате, по данным СМИ, были ранены как минимум 35 человек.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня. Тогда еврейское государство нанесло удары по военной инфраструктуре Исламской Республики, а Иран в ответ атаковал территории Израиля.

Мощный взрыв произошел рядом с бункером верховного лидера Ирана

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