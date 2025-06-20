КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве

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Иран нанес ракетный удар по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева, пишет IRNA со ссылкой на представителя элитных частей иранских войск – Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Представитель КСИР заметил, что корпорация "была уничтожена" всего лишь одной ракетой. Он заявил, что пособничество "режиму" имеет свои последствия.

Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на конфликт с Ираном, сообщает радио КП со ссылкой на The Wall Street Journal. Эксперты оценили, что стоимость средств для перехвата ракет достигает до 200 миллионов долларов в день, а восстановление государства после ударов Тегерана может составить как минимум 400 миллионов долларов. Такие траты могут ухудшить возможность Израиля вести долгую эскалацию, уверены журналисты.

Ранее израильские СМИ рассказывали, что иранская ракета упала у офиса Microsoft, рядом также находились несколько жилых домов. При атаке загорелись автомобили, а жилые здания получили повреждения. В итоге пострадали как минимум 35 человек.

До этого журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне заявил, что США начнут массированный удар по Ирану 21 и 22 июня. При этом в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп все еще решает, нужно ли атаковать Иран. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение 2 недель.

