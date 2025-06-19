Израильская больница "Сорока" повреждена после удара Ирана

Фото: AP Photo/Oded Balilty

Израильская больница "Сорока" в городе Беэр-Шева была повреждена из-за ракетного удара со стороны Ирана, сообщает Maariv со ссылкой на пресс-секретаря медицинского учреждения.

Ущерб пока оценивается, но граждан попросили не подходить к зданию.

Кроме того, Иран ударил по штабу киберкомандования армии Израиля и разведывательному центру военных в технологическом парке Гав-Яма, пишет IRNA. Журналисты уверены, что там находились "тысячи военных", которые отвечали за кибероперации и обработку разведывательных данных.

По информации СМИ, больница "Сорока" подверглась воздействию взрывной волны и не получила серьезных повреждений, несмотря на то что находилась рядом с разведцентром. Военная инфраструктура была поражена точным ударом, уточнили иранские журналисты.

При этом Израиль подверг атаке район завода по производству тяжелой воды в иранском Араке, пишет Mehr. Уточняется, что рисков радиоактивного загрязнения нет, так как оборудование было вывезено заранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика решила нанести удары по территории еврейского государства, также атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов.

В ночь на 19 июня Иран осуществил уже шестую волну атак на Израиль, запустив десятки БПЛА. По данным СМИ, высокопоставленные чиновники США готовятся к тому, что американские войска нанесут удар по Исламской Республике – это может произойти 21 или 22 июня, но есть вероятность изменения планов.

