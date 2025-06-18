Временное ограничение доступа к интернету введено в Иране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Власти Ирана ввели временное ограничение доступа к интернету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства информационных и коммуникационных технологий Ирана.

Отмечается, что меры приняты с учетом продолжающихся "особых условий" в стране. В ведомстве отметили, что Израиль использует сети связи для военных целей и угрозы жизни населения.

По данным агентства, в настоящий период интернет в Тегеране работает с перебоями.

Ранее власти Ирана также продлили запрет на международные и внутренние воздушные рейсы до 01:30 19 июня по московскому времени.

Ограничения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке. Ситуация обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства.

На фоне сложившейся ситуации президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. В ответ на это верховный лидер республики Али Хаменеи сказал, что его народ никогда не сдается. СМИ утверждают, что ближайшие дни станут решающими в ближневосточном конфликте.