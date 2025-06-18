Иран продлил запрет на международные и внутренние авиарейсы

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Власти Ирана вновь продлили запрет на международные и внутренние воздушные рейсы, сообщает Tasnim со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития республики Маджида Ахавана.

Запрет на перелеты был продлен до 01:30 19 июня по московскому времени.

Предыдущее закрытие воздушного пространства Ирана действовало до 13:30 18 июня. Кроме того, власти соседнего Ирака продлили запрет на полеты гражданской авиации в своем воздушном пространстве. Перелеты самолетов над страной запрещены до 03:00 19 июня.

Вводимые ограничения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке. Ситуация обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по Ирану. В ответ Исламская Республика решила нанести удары по территории еврейского государства.

Американский президент Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. В ответ на это верховный лидер республики Али Хаменеи сказал, что его народ никогда не сдается. По данным СМИ, ближайшие дни будут решающими в конфликте с Ираном.

