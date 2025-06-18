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18 июня, 19:10

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SNN: Иран призвал жителей израильской Хайфы эвакуироваться

Иран призвал жителей израильской Хайфы эвакуироваться

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Иран призвал жителей израильской Хайфы покинуть опасный район, передает SNN.

Телеканал разместил обращение иранской стороны, в котором был отмечен район израильского города с призывом покинуть его.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня, когда Тель-Авив ударил по иранским военным объектам. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории.

Около 3 800 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов в Израиле из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана. Были ранены 804 человека, из которых 8 получили тяжелые ранения. Обстрелы привели к тому, что Тель-Авив оказался полностью парализован. Местные жители стали проводить большую часть времени в убежищах.

В связи с ситуацией российское посольство призвало россиян покинуть Израиль до нормализации обстановки. Это можно сделать через пограничные переходы на израильско-египетской и израильско-иорданской границе. В частности, погранпереход "Менахем Бегин/Таба" на границе с Египтом работает круглосуточно.

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