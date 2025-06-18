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18 июня, 17:08

Политика

ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана

Фото: 123RF/bumbledee

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана. Об этом в своем телеграм-канале заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Истребители ВВС Израиля уничтожили <…> центральный репрессивный орган иранского диктатора", – написал он.

По словам министра, Израиль продолжит наносить удары по символам власти иранского режима.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.

Дипломаты Израиля пообещали подготовить против Ирана такую операцию, из-за которой массовый подрыв пейджеров в Ливане покажется "почти простым". По их словам, "сюрпризы" стоит ожидать 19–20 июня.

По последним данным, в результате израильских ударов по Ирану погибли по меньшей мере 48 женщин и детей. Еще 153 женщины и ребенка получили ранения.

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