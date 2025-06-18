Захарова назвала страшным заявление Мерца о выполнении Израилем "грязной работы"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страшным заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о выполнении Израилем "грязной работы" за западными государствами в конфликте с Ираном. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Захаровой.

"Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", – заявила она.

Дипломат напомнила, что дед немецкого политика, Йозеф Пауль Совиньи, во времена Третьего рейха являлся бургомистром Брилона, который называл улицы в честь нацистов Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. Отец же канцлера, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии.

"Россия сегодня продолжает ту работу, которую начали в свое время антифашисты", – подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что ядерная угроза на Ближнем Востоке имеет реальное значение, так как Израиль наносит удары по ядерным объектам Ирана.

Она выразила мнение, что угроза имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое. Кроме того, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, тогда как удары по ним являются глобальной угрозой, уверена представитель МИД России.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ были нанесены удары по израильской территории.

По данным СМИ, США в ближайшие дни могут решить принять участие в конфликте. Если дипломатическое решение ситуации не будет найдено, то американский лидер Дональд Трамп может прибегнуть к военным действиям.