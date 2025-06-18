Daily Mail: "самолет Судного дня" прибыл в Вашингтон на фоне угроз от Ирана

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Американский "самолет Судного дня" прибыл на авиационную базу Эндрюс около Вашингтона, которая обеспечивает безопасность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Как правило борт Военно-воздушных сил США Boeing E-4 Nightwatch базируется на военной базе Барксдейл. Она располагается в штате Луизиана. Его полет занял около четырех часов.

Пользователи Сети обратили внимание, что самолет использовал позывной ORDER01 вместо собственного ORDER6. Предполагается, что миссия может быть связана с усилением мер безопасности на фоне растущих опасений ядерной эскалации на Ближнем Востоке. Самолет призван выполнять роль командного пункта для должностных лиц в период кризисов и способен пережить ядерный удар.

В последний раз борт приземлялся на базу Эндрюс после терактов 11 сентября 2011 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня. Сперва Израиль ударил по военным объектам Ирана, в ответ на что страна нанесла удары по израильской территории.

Также отмечалось, что войска Ирана готовятся ударить по военным базам США на Ближнем Востоке, если те присоединятся к конфликту. В частности, под обстрел могут попасть базы в Ираке, также не исключена попытка минирования Ормузского пролива, чтобы зажать американские военные корабли в Персидском заливе.

В связи с этим Трамп потребовал от иранских властей безоговорочной капитуляции. Он не исключил, что силы страны могут нанести удар по ядерным объектам Ирана. Американский лидер также снова обратил внимание на то, что ему бы не хотелось, чтобы Иран обладал ядерным оружием.