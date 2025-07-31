Глава МИД Ирана призвал США компенсировать ущерб после атаки на страну

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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США должны компенсировать Тегерану ущерб, который был нанесен в результате американской атаки по стране. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Арагчи добавил, что Вашингтон должен объяснить, почему напал в разгар переговоров и гарантировать, что не повторит этого.

Кроме того, политик подчеркнул, что путь к переговорам "узок, но не невозможен". Иранскую сторону необходимо убедить в том, что США готовы пойти на взаимовыгодное соглашение.

По словам главы МИД Ирана, спецпосланник президента Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф пытался убедить его в этой возможности и предлагал возобновить переговоры.

21 июня ВС США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, эти удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие.

При этом, по мнению некоторых американских СМИ, атака оказалась не такой разрушительной, как о ней говорили эксперты.

Трамп подчеркивал, что готов принять участие в переговорах между США и Ираном, а также отмечал, что Вашингтон не стремится к нанесению дальнейшего урона и настроен на дипломатическое урегулирование ситуации.

Однако позже глава Белого дома заявил, что ВС США готовы снова нанести удар, если Тегеран продолжит работу над своим ядерным потенциалом.

