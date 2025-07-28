Трамп: США готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности ВС США вновь ударить по иранским ядерным объектам в случае, если Тегеран продолжит работать над своим ядерным потенциалом.

"Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать все сначала. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придется это сделать", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

США сделают это "открыто и с радостью", добавил Трамп. Он также отметил, что иранская сторона "посылает плохие сигналы".

Ранее Трамп заявлял, что готов принять участие в переговорах между США и Ираном. Также он подчеркивал, что Вашингтон не стремится к нанесению дальнейшего урона Ирану и настроен на дипломатическое урегулирование ситуации.

При этом президент Соединенных Штатов пригрозил Тегерану уничтожением новых иранских ядерных объектов в случае их строительства.

ВС США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам 21 июня. Они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане.