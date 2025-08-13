FT: страны евротройки введут санкции против Ирана до конца лета

Фото: 123RF/ajlber

Евротройка – Великобритания, Франция и Германия – возобновит санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо Евротройки в ООН.

"Если Иран не захочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, евротройка готова запустить снэпбек (механизм восстановления санкций ООН. – Прим. ред.)", – говорится в письме.

Документ был подписан министрами иностранных дел Франции, Британии и ФРГ. Уточняется, что письмо адресовано генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее в МИД Ирана призвали США компенсировать Тегерану ущерб, который был нанесен в результате американской атаки по стране. В ведомстве добавили, что Вашингтон должен объяснить, почему напал в разгар переговоров, и гарантировать, что не повторит этого.

Однако в ответ администрация США объявила о введении крупнейшего пакета санкций против Ирана, который нацелен против более 50 физических и юридических лиц государства. В первую очередь ограничительные меры направлены на судоходную империю семьи Мохаммеда Хоссейна Шамхани, который является сыном высокопоставленного чиновника из Ирана.