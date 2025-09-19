МИД России обвинил МАГАТЭ в политических передергиваниях

Фото: ТАСС/EPA/HEINZ-PETER BADER

Москва категорически отвергает любые сомнения относительно принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС) России. Об этом заявили в МИД РФ.

"Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции (МАГАТЭ. – Прим. ред.) измышления и политические передергивания", – следует из заявления на сайте ведомства.

Более того, российская сторона выразила протест призывам отказаться от территорий, вошедших в состав РФ по желанию населения и в соответствии с международным правом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для урегулирования украинского вопроса необходимо признать и оформить новые территориальные реалии. В частности, он подчеркнул необходимость международно-правового оформления итогов референдумов в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав России.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский до этого указывал, что Украина не может юридически признать утерянные территории как российские, поскольку это приведет к расколу страны и ее общества.

При этом он признавал, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. По мнению Зеленского, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.