Аксенов назвал признанием неизбежности слова Зеленского о невозможности вернуть Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признанием неизбежности слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Киева нет достаточных сил, чтобы вернуть полуостров. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".

"То, что Зеленский сказал, что от Крым и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает", – сказал Аксенов.

Он отметил, что Зеленский согласился с неизбежностью, однако это не значит, что он не попробует "нагадить" и осуществить какие-то попытки. Глава полуострова уверен, что нельзя с доверием воспринимать то, что говорит украинский лидер в публичном поле.

Аксенов вспомнил выражение "хочешь мира, готовься к войне". По его словам, Крым уже извлек все уроки, поэтому укрепления строили на полуострове еще в 2022 году. Глава региона добавил, что с точки зрения предупредительных мер все было сделано правильно.

Крым готов к любому развитию ситуации, заверил Аксенов. По его словам, гарантировано никакая сухопутная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) Крыму не угрожает.

"Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", – сказал он.

Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. При этом он считает, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

В ноябре Зеленский в интервью зарубежным СМИ признавал, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Вместе с тем Украина не собирается юридически отказываться от утраченных территорий, планируя "вернуть Крым дипломатическим путем".

По информации СМИ, гарантии безопасности стали Киеву важнее территориальных претензий после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США, учитывая перспективу возможных переговоров.

На это указывал в том числе секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. При этом он подчеркнул, что официального отказа от территорий не будет.