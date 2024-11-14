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Гарантии безопасности стали Киеву важнее территориальных претензий после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США, учитывая перспективу возможных переговоров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на материал The New York Times.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. <…> Первый вопрос – это гарантии безопасности", – приводятся в статье слова одного из украинских чиновников.

Для Украины главное, чтобы условия в рамках мирного урегулирования не препятствовали восстановлению экономики страны, объяснил собеседник издания.

На приоритетность гарантий безопасности указал и секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. При этом он подчеркнул, что официального отказа от территорий не будет.

В Кремле не раз заявляли, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в начале конфликта. Однако Киев по совету извне отверг взаимоприемлемые условия.

Между тем в американской газете The Wall Street Journal заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.

