Economist: на Украине опасаются, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Фото: ТАСС/AP/Julia Nikhinson

Украинские чиновники обеспокоены тем, что победивший на выборах в США Дональд Трамп может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает издание The Economist.

Согласно предложению избранного вице-президента США, боевые действия замораживаются по текущей линии фронта, а Украина признает свой нейтральный статус без явных гарантий безопасности со стороны Запада. В Киеве опасаются, что при таких условиях Россия сохранит за собой ряд территорий, при этом Украина также не войдет в НАТО.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal заявили, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфикта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную публикацию абстрактной. По его словам, в материале зарубежного издания "все обезличенное". И так называемый план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине, подчеркнул Песков.