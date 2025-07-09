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Украина бы не смогла существовать, если бы власти Киева не отказались от ядерного оружия в 90-е годы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Журналист во время интервью с Гросси напомнил, что в 1991 году, когда Украина обрела независимость, она имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Однако через несколько лет Киев передал оружие России.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, между Европой, США и Россией тогда действовало соглашение, и советское ядерное оружие должно было перейти под контроль России. Международное сообщество не допустило бы, если бы Украина отказалась это делать.

"Следовательно, Украина не могла бы существовать как независимое государство, если бы не признала этого", – заключил Гросси.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Украина может создать собственное ядерное оружие в течение нескольких недель. Журналисты утверждали, что у Украины есть необходимые материалы и знания, поэтому страна может создать первую бомбу в короткие сроки, чтобы использовать ее против российской армии.

Однако советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия.