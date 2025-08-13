Депутат Нилов: новый расчет средней зарплаты начнет действовать в РФ с сентября

Фото: depositphotos/Professor25

Новый порядок определения средней зарплаты начнет действовать в России с 1 сентября. Данная мера содержит несколько плюсов для работников, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В частности, одно из изменений включает в расчет среднего заработка не только премии, но и денежные поощрения работника. Также вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия – путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Помимо этого, для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будет вычисляться умножением среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

В остальных случаях правила расчета останутся прежними, добавил Нилов.

"Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3", – приводит ТАСС слова депутата.

Одним из неоспоримых плюсов нового постановления парламентарий считает то, что все старые нормативно-правовые акты, действовавшие в этой сфере, утратили свою силу. Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы действовала с 2007 года. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее в Госдуме предложили ввести в РФ базовый доход, то есть универсальную выплату для граждан. Безусловный базовый доход предполагает регулярные денежные выплаты, которые гражданин получает вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.

Депутаты напомнили, что в сентябре граждане пенсионного возраста, завершившие трудовую деятельность в августе, а также россияне с инвалидностью первой группы и достигшие 80 лет, могут рассчитывать на увеличение размера пенсионных выплат.