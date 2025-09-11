Число обращений к психологам в Москве выросло в четыре раза

В Москве в четыре раза выросло число обращений к психологам. Специалисты связывают это с ранним наступлением осенней хандры. По словам экспертов, причиной стало холодное и дождливое лето.

Из-за недостатка солнечного света снижается уровень серотонина и повышается выработка мелатонина, что приводит к сонливости и усталости. Москвичи жалуются на апатию и снижение работоспособности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.