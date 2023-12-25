Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2022 год. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Исполнение бюджета фонда в 2022 году по доходам составило 365 миллиардов 953 миллиона рублей, по расходам – 342 миллиарда 797,5 миллиона рублей. Основным источником дохода бюджета является субвенция из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории столицы в сумме 296 миллиардов 331,7 миллиона рублей.

Эта сумма составила 81% от общего дохода, исполнение оценивается в 100%. Отмечается, что следующей статьей дохода остаются трансферты из столичного бюджета и других субъектов России. Иных бюджетных трансфертов поступило на сумму 69 миллиардов 983,5 миллиона рублей.

Это составило 127% от плановых значений, от общего объема доходов по бюджету – 19%. Между тем основной статьей расходов стал раздел "Здравоохранение". В соответствии с ним произведены расходы на организацию обязательного медстрахования. Затраты на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования составили 340 миллиардов 718,6 миллиона рублей.

Ранее Собянин подписал закон "О бюджете города Москвы на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов". Согласно ему, доходы в бюджет Москвы в 2024 году составят 4 триллиона 289 миллиардов рублей, расходы – 4 триллиона 790 миллиардов рублей.

До этого мэр подписал закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 454 миллиарда рублей, расходы будут на уровне 454 миллиарда рублей.

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