"Мой район. Новости": станция "Потапово" сэкономит жителям Сосенского до 40 минут в день

С появлением первой отапливаемой станции метро "Потапово" жители поселения Сосенского получат метро в шаговой доступности и будут экономить в пути до 40 минут в день. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В данный момент работы на платформе вышли на финишную прямую. Идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".