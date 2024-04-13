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13 апреля, 09:00

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"Мой район. Новости": станция "Потапово" сэкономит жителям Сосенского до 40 минут в день

"Мой район. Новости": станция "Потапово" сэкономит жителям Сосенского до 40 минут в день

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С появлением первой отапливаемой станции метро "Потапово" жители поселения Сосенского получат метро в шаговой доступности и будут экономить в пути до 40 минут в день. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В данный момент работы на платформе вышли на финишную прямую. Идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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