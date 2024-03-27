Связанные с театральными деятелями дома продолжают ремонтировать в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве продолжают модернизировать в рамках программы капитального ремонта связанные с театральными деятелям дома. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

В 2023 году в Москве отремонтировали здание на Большой Бронной улице, доме 2/6. На фасаде объекта расположены мемориальные доски. Здесь жили, например, актер театра и кино Ростислав Плятт, главный режиссер Театра сатиры Валентин Плучек, актриса театра и кино Руфина Нифонтова, а также театральный режиссер и педагог Андрей Гончаров.

"Шестнадцатиэтажный кирпичный дом был построен в 1968 году по индивидуальному проекту. Он лаконичен и элегантен, пластику главных фасадов формируют вертикальные линии лоджий и горизонтальные – балконных ограждений", – говорится в сообщении.

В ходе мероприятий в порядок были приведены фасад, крыша, подъезд и подвальное помещение. Вместе с тем там заменили инженерные системы. Специалисты также промыли плоскости внешних стен от загрязнений, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы. После этого на места намокания нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту.

Стены дома обработали гидрофобизирующей силиконовой эмульсией, которая является передовой технологией и помогает защитить фасад от негативного влияния атмосферных осадков.

До этого был капитально отремонтирован еще один из многоквартирных домов, связанных с театром. Объект расположен по адресу Подсосенский переулок, дом 6, строение 1. Здесь в 1920-е годы жил венгерский революционер и писатель Мате Залка. Он также работал директором Театра революции, будущего Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Здание было возведено в 1902 году по проекту архитектора Михаила Бугровского. Его создали в стиле эклектики, при этом на внешних стенах дома присутствуют элементы неоклассицизма и модерна. Главный фасад декорирован архитектурными элементами и выполнен без оштукатуривания.

В этом году специалисты приведут в порядок не один объект, связанный с театральным искусством. В частности, специалисты отремонтируют здание на Старопименовском переулке, доме 16. В начале 1930-х там проживали солистка Большого театра Ксения Держинская и певица Ирма Яунзем.

Здание возвели в 1931 году, архитектор построил его с чертами конструктивизма. Дом украшает полукруглый эркер, характерный для этого стиля. Фасады выполнены из кирпича с окраской, декоративные элементы отсутствуют. В здании пройдет капремонт фасада и подвала, также здесь заменят инженерные системы.

Между тем стало известно, что специалисты продолжают приводить в порядок интерьеры главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево. Сейчас они занимаются восстановлением лепного декора в центральной части главного дома, каждая деталь требует тщательной проработки.