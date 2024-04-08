На станции "Текстильщики" БКЛ завершена надвижка главного пролета пересадочного моста

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты завершили монтаж конструкций главного пролета пересадочного моста между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий столичного метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Выполнены все семь этапов надвижки, общая протяженность металлоконструкций составила 140 метров", – добавил заммэра.

По словам Бочкарева, переход должен соединить вестибюли одноименных станций. Он пройдет над железной дорогой и Люблинской улицей. Заммэра указал, что единая инфраструктура позволит интегрировать пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта.

"Параллельно ведем демонтаж временных опор и стапеля", – отметил гендиректор дочерней фирмы холдинга "Мосинжпроект" – "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков.

По его словам, строители продолжают опускать сооружение на постоянные опоры. После этого специалисты начнут устройство кровли, остекления, инженерных систем и железобетонных плит пешеходной части.

При этом в оформлении моста будут использовать основные элементы дизайна станции "Текстильщики" БКЛ – витражи, алюминиевые сотовые панели и гранит. Общая ширина зоны для прохода пассажиров составит более 8 метров, что позволит обеспечить пропускную способность в 20 тысяч человек в часы пик, добавил Маслаков.

О начале установки пролетного строения моста стало известно 27 декабря. На момент 7 марта работы по монтажу продолжались. Тогда было выполнено уже 4 из 7 этапов надвижки.