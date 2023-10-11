На участке МЦД-2 от Подольска до Москвы увеличено количество поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На участке от Подольска до Москвы второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) увеличили количество поездов из-за столкновения двух поездов на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе, интервалы движения поездов сокращены до 5–6 минут.

"Для пересадки на метро рекомендуем пользоваться станциями Царицыно, Текстильщики, а для пересадки на МЦК – станцией Новохохловская. Также пользуйтесь автобусами КМ", – добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что станции метро "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыты. Кроме того, поезда на Люблинско-Дмитровской линии не ходят между станциями "Люблино" и "Дубровка".

Столкновение поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошло 11 октября. Машинист оказался зажат в результате происшествия.

Сергей Собянин заявил, что при столкновении поездов среди пассажиров серьезно пострадавших не выявили. На месте ЧП стартовали ремонтно-восстановительные работы, движение поездов откроют в ближайшие несколько часов, подчеркнул мэр Москвы.

Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы