Продолжается надвижка пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро

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В Москве продолжается надвижка пешеходного моста, который должен соединить станцию "Текстильщики" БКЛ с Краснопресненской линией. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Установка осуществляется методом продольной надвижки: собранные элементы металлоконструкции стыкуются с ранее смонтированным участком пролетного строения, после чего надвигаются по временным опорам", – объяснил он.

Заммэра уточнил, что протяженность пролетов превышает 95 метров, общая длина составит 140 метров, а вес – 630 тонн. Бочкарев подчеркнул, что реализация проекта позволит интегрировать пассажиропотоки подземного и наземного видов транспорта.

В настоящее время выполнены четыре из семи запланированных этапов, доложил руководитель строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков. По его словам, сейчас осуществляется укрупнительная сборка следующих 10 метров конструкции.

Он также добавил, что проектом предусмотрено устройство центрального пролетного строения и двух монолитных сходов на одноименные станции метро.

Большая кольцевая линия была открыта 1 марта прошлого года. Ее длина составляет 70 километров, на ней построили 31 станцию. Тоннели протяженностью 95 километров были проложены с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов, а 11,6 километра являются двухпутными. Таким образом, был установлен национальный рекорд.

Ранее Бочкарев сообщил о завершении установки монолитных конструкций пересадки со станции "Электрозаводская" БКЛ на Арбатско-Покровскую линию столичного метро. Новая возможность пересадки между станциями позволит пассажирам заметно сократить время в пути, подчеркнул он.

В свою очередь, Сергей Собянин рассказал, что экономическая отдача с момента строительства БКЛ составила 2,1 триллиона рублей. При этом до 2035 года в бюджеты на разных уровнях должно поступить 7,2 триллиона рублей, добавил мэр.



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