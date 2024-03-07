Готовы основные конструкции пересадки между станциями "Электрозаводская" БКЛ и синей линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завершено устройство монолитных конструкций пересадки со станции "Электрозаводская" БКЛ на Арбатско-Покровскую линию столичного метро, рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Сейчас специалисты выполняют обратную засыпку котлована. Одновременно здесь ведется устройство инженерных систем, в частности, строители монтируют воздуховоды и трубопроводы, силовой и слаботочный электрокабели", – уточнил он.

Заммэра также отметил, что полы и стены пассажирской зоны будут облицованы гранитом. По словам Бочкарева, главные художественные особенности оформления подземного коридора, примыкающего к станции, будут сохранены.

Кроме того, он рассказал, что здесь планируют установить отреставрированные исторические горельефы "Путейцы" и "Работницы Электрозавода", которые раньше располагались на станции синей линии.

Новая возможность пересадки между станциями позволит пассажирам заметно сократить время в пути, резюмировал Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин отметил, что улучшение транспортной системы способствует развитию территорий и бизнеса. Всего экономическая отдача с момента строительства БКЛ составила 2,1 триллиона рублей. При этом до 2035 года в бюджеты на разных уровнях должно поступить 7,2 триллиона рублей, добавил мэр.

Кроме того, по его словам, благодаря строительству БКЛ выросли и доходы в бюджет Москвы. Всего в федеральный бюджет и внебюджетные фонды поступило более триллиона рублей.



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