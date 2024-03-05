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05 марта, 19:30

Транспорт

Около 800 тыс москвичей получили метро в шаговой доступности благодаря БКЛ

Около 800 тыс москвичей получили метро в шаговой доступности благодаря БКЛ

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Число ежедневных поездок по БКЛ приближается к 1,5 миллиона. Благодаря Большой кольцевой линии метро в шаговой доступности появилось у 800 тысяч москвичей.

БКЛ помогает сэкономить москвичам время. К примеру, от станции "Марьина Роща" до "Сокольников" ехать всего 10 минут. Ранее, чтобы пересесть с красной линии на салатовую, нужно было делать крюк через "Чистые пруды".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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