Аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

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Столичные аэропорты работают штатно в условиях непогоды. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службах аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Ни в одном из аэропортов переносов и отмен рейсов не наблюдается. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с планом.

"Все службы аэропорта Домодедово укомплектованы необходимым количеством людей и техники с учетом погодных условий. Производственные системы работают стабильно", – добавили в пресс-службе авиагавани.

Ранее на Москву обрушился циклон "Гори". Он движется от Средиземного моря через Балканы и Черное море. Циклон принес в столицу сильные ливни.

18 и 19 апреля в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. В связи с этим москвичей призвали быть внимательными на улицах города.

