18 апреля, 13:17Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 19 апреля
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в пятницу, 19 апреля, в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте учреждения.
По данным Гидрометцентра, в Московском регионе ожидается сильный ветер с порывами 16–21 метр в секунду. Также в отдельных районах прогнозируется гроза и ливень.
До этого москвичей предупредили о сильном ветре в период с 09:00 до 21:00 19 апреля. Желтый уровень опасности объявлен с вечера 18 апреля из-за прогнозируемых дождя и грозы.
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