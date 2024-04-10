Число электробусов в Москве превысило 1,6 тысячи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 1 600 электробусов российского производства работают на улицах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Москва входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, в парки Мосгортранса за 3 месяца поступило почти 200 новых электробусов, а до конца 2024 года власти ожидают прибытия еще примерно 600 единиц транспорта. Электробусы "КамАЗ" прибывают на столичный завод СВАРЗ, где их собирают, проводят испытания на герметичность батарей и устанавливают оборудование в салоне.

"Новая техника повышает комфорт поездок и снижает негативное влияние на экологию", – заключил Ликсутов.

Ранее Ликсутов рассказал, что за прошедший март автобусы, электробусы и трамваи Москвы перевезли почти на 6 миллионов пассажиров больше, чем в марте 2023 года. Самыми популярными маршрутами стали автобусы е85, м3 и 605, а среди трамваев – 17.