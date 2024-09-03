"Техно": в Москве создали устройство, которое мотивирует россиян сдавать вторсырье

В Москве создали устройство с использованием нейросети, которое мотивирует россиян активнее сдавать вторсырье на переработку. Аппараты круглосуточно принимают мусор, а горожане получают вознаграждение, что помогает им охотнее сортировать отходы.

Вторсырье загружается в специальный отсек, его оснастили датчиком веса и видеокамерой, которая вместе с нейросетью распознает тип отходов и оценивает их состояние. Так, зеленым цветом маркируется идеально подготовленное для переработки вторсырье, а красным – вовсе непригодное для сдачи. В Москве три пилотных аппарата.

Как они работают? Как еще технологии помогают в вопросах экологии? Подробнее – в программе "Техно".