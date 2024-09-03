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03 сентября, 10:30

Общество

Уникальные методы современной медицины можно увидеть в Гостином Дворе

Уникальные методы современной медицины можно увидеть в Гостином Дворе

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Уникальные методы современной медицины можно увидеть в Гостином Дворе. На площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" покажут, как спасают жизни новорожденным. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Гости форума могут попробовать себя в роли реаниматологов и потренироваться на симуляторах младенцев. Такие роботы умеют кашлять, плакать, смеяться, а их кожа меняет оттенок.

Столичные специалисты выхаживают более 98% детей, которые родились раньше срока. Эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, внедрение инновационных технологий и методик позволяют спасать даже младенцев с экстремально низкой массой тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
медицинаобществофестиваливидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
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