Врач Демьяновская: 5–14% инсультов случаются у людей в возрасте от 18 до 44 лет

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От 5 до 14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет, сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

По ее словам, распространенными причинами инсультов в молодом возрасте являются врожденные нарушения строения мозговых сосудов, наследственность к нарушениям свертывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.

К диссекции может привести легкая травма головы или шеи, напряжение мышц в этой области. При этом инсульт может возникнуть внезапно, без особых на то причин.

"Но порой его можно прогнозировать с высокой долей вероятности или же он сам предупреждает о своем приближении. Например, при гипертоническом кризе – резком повышении артериального давления до 160/100 миллиметров ртутного столба или выше – одним из органов-мишеней становится головной мозг", – объяснила Демьяновская .

Предпосылкой к инсульту может стать транзиторная ишемическая атака (микроинсульт). Во время нее человек может ощутить головную боль, головокружение, слабость в конечностях с одной стороны тела, а также небольшую амнезию. У человека, подверженного микроинсульту, будут также наблюдаться временная потеря речи или зрения.

В случае возникновения подозрений на транзиторную ишемическую атаку требуется немедленное обращение за медицинской помощью. После этого следует пройти комплексное обследование и наблюдаться у невролога, а также, возможно, у терапевта и кардиолога, порекомендовала эксперт.

"По разным данным, от 10 до 50% пациентов, у которых была транзиторная ишемическая атака, в ближайшие пять лет после нее переносят инсульт", – подытожила врач.

Ранее врач-невролог Юлия Валуйская рассказала, что основными причинами раннего инсульта являются некачественное питание, малоподвижный образ жизни, расстройства психики, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ. Она также добавила, что распознать инсульт можно по острому началу, возможной громоподобной головной боли, неврологическом дефиците, который зависит от зоны поражения и может проявиться асимметрией лица, нарушением речи, слабостью в конечностях с одной стороны.