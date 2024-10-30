Сезон проката велосипедов в Москве завершится 31 октября

Сезон работы станционных велосипедов "Велобайк" в Москве завершится 31 октября. Всего в этом году совершено около 600 тысяч поездок на городском велотранспорте, и сейчас его постепенно вывозят на склад.

По словам операционного директора сети велопроката "Велобайк" Рината Камальдинова, межсезонный ремонт включает в себя комплексное техническое обслуживание, включая мойку, смазку компонентов, дефектовку, замену неработающих деталей и дальнейшее хранение на специализированном складе.

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