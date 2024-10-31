Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 13:00

Город

Программа КРТ позволит открыть 660 новых рабочих мест в Зябликове

Программа КРТ позволит открыть 660 новых рабочих мест в Зябликове

В Москве открылись новые медицинские флагманские центры

Москвичам рассказали, как проходит реставрация павильонов ВДНХ

Собянин: строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 31 октября

Началась регистрация на новый сезон экскурсий по столичным заводам

"Это Москва. Строительство": как строили дома в Москве в 2000-х годах

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику строят в Зеленограде

Телеканал Москва 24 покажет авторский проект музыканта Стаса Намина

Четыре зеленые зоны благоустроили на юге Москвы

660 новых рабочих мест откроют в Зябликове после комплексного развития территорий. Власти города выставят на торги право реорганизации участка площадью почти в 1,5 гектара. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно проекту, построить должны около 27 тысяч квадратных метров недвижимости. Участок под реорганизацию находится на Ясеневой улице, недалеко от станций метро "Зябликово" и "Красногвардейская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика