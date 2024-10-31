Программа КРТ позволит открыть 660 новых рабочих мест в Зябликове

660 новых рабочих мест откроют в Зябликове после комплексного развития территорий. Власти города выставят на торги право реорганизации участка площадью почти в 1,5 гектара. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно проекту, построить должны около 27 тысяч квадратных метров недвижимости. Участок под реорганизацию находится на Ясеневой улице, недалеко от станций метро "Зябликово" и "Красногвардейская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.