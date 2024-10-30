Свыше 2,5 тыс объектов благоустроят в Москве в 2024 году

Больше 2,5 тысячи мест благоустроят в Москве в 2024 году. Среди них – крупные городские парки, набережные, общественные пространства и водоемы.

Например, на Пушкинской набережной в Парке Горького построят пять прозрачных многофункциональных павильонов. По форме они будут напоминать светящийся круизный лайнер со смотровыми площадками на крыше. Все пространство поделят на зоны, где появится квартал "Семейная гостиная" с всесезонной детской площадкой и квартал "Визуальные искусства" с галереей художников и творческими коворкингами.

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