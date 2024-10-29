"Интервью": Николай Шамалов – о лечении пациентов с инсультом

День борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Как предотвратить развитие этого заболевания? Как лечат пациентов с ишемической и геморрагической формой инсульта? Что делает столичная медицина для защиты горожан от него?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил главный внештатный специалист-невролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" Николай Шамалов.