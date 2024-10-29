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29 октября, 18:00

Общество

"Интервью": Николай Шамалов – о лечении пациентов с инсультом

"Интервью": Николай Шамалов – о лечении пациентов с инсультом

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

Московские врачи спасли пациента, который пережил клиническую смерть

"Мой район. Новости": детская поликлиника открылась после обновления в Нагатино-Садовниках

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

День борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Как предотвратить развитие этого заболевания? Как лечат пациентов с ишемической и геморрагической формой инсульта? Что делает столичная медицина для защиты горожан от него?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил главный внештатный специалист-невролог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы, директор института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" Николай Шамалов.

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