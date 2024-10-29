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29 октября, 14:15

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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В Москве создана сеть на базе крупнейших больниц для диагностики и лечения пациентов с этим диагнозом. Благодаря автоматическим воротам и выделенным местам они могут быстро попасть на исследования, которые спасают жизни.

Кроме того, врачи Морозовской больницы разработали эффективный метод диагностики детского инсульта – "пузырьковый тест", который помогает обнаружить отверстия между камерами сердца.

Вдобавок к этому, программа наблюдения за пациентами помогает предотвратить рецидивы заболевания. Врачи могут контролировать состояние пациента по его электронной карте и вызывать на прием при отклонениях в анализах. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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