Невролог Иванова перечислила факторы, повышающие риск инсульта

29 октября в мире отмечается День борьбы с инсультом. Его цель – информировать об опасности и профилактике этого заболевания. Вместе с экспертами разбираемся, кто входит в группу риска и как поддерживать здоровье сосудов мозга.

Единственный вариант – вызывать скорую

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Инсульт является одной из основных причин смерти и инвалидизации, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова.

"В целом можно говорить о том, что в группе риска находятся все категории граждан. Среди них наиболее подвержены инсультам лица мужского пола старше 65. Однако инсульт встречается и у пациентов возрастом от 30 до 40 лет", – отметила она.



Всего выделяют два вида факторов, повышающих вероятность развития инсульта:

модифицируемые , то есть те, на которые можно повлиять (вредные привычки, стрессы, избыточный вес, низкая физическая активность);

, то есть те, на которые можно повлиять (вредные привычки, стрессы, избыточный вес, низкая физическая активность); немодифицируемые – те, которые не зависят от человека (например, наследственность).

Во время обострения заболевания происходит острое нарушение мозгового кровообращения. Тем не менее, подчеркивает эксперт, в одних случаях речь идет об ишемическом инсульте, когда просветы сосудов закупориваются, а в других – о геморрагическом, наступающем вследствие разрыва сосудов и последующего кровоизлияния в головной мозг.

Распознать предстоящий приступ поможет методика УДАР (Улыбка, Движение, Артикуляция, Решение), напомнила врач. В первую очередь при инсульте происходит искривление рта, один из его уголков становится ниже другого, и человек не может нормально улыбнуться. В этот момент также ослабевают ноги или руки, их может быть трудно поднять одновременно. Наконец возникают речевые нарушения, из-за которых произносить и воспринимать какие-либо слова становится невозможно.

"И единственное решение в данном случае – срочно вызвать скорую помощь. Потому что чем раньше пациент будет доставлен в сосудистый центр, тем менее выраженными будут последствия от инсульта", – подчеркнула Иванова.



Ольга Иванова кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК ММНКЦ им. С. П. Боткина До приезда медицинской бригады следует поместить больного в горизонтальное положение с приподнятым изголовьем. Кроме того, важно обеспечить ему доступ к кислороду, убрать с него всю сдавливающую одежду и исключить прием любых лекарственных средств.

По словам специалиста, профилактика заболевания предполагает непосредственное воздействие на факторы риска. В частности, речь идет о правильном питании, отсутствии стрессов, полноценном сне и коррекции показателей артериального давления.

Профилактика как образ жизни

Риск развития инсульта и преждевременной смерти возрастает из-за чрезмерного употребления животных жиров и рафинированных углеводов. Такие элементы содержатся в мясе, мучном и сладостях, рассказала Москве 24 диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, не менее вредны для организма и трансжиры, которые повышают уровень холестерина в крови – в их числе, например, чипсы и фастфуд. Наконец к ожирению и, как следствие, сердечно-сосудистым заболеваниям приводит наличие в рационе чрезмерного количества соленой пищи (при средней ежедневной норме не более чем 5 граммов).

"Конечно, употребление всех этих продуктов нужно ограничивать. Но здесь важно иметь в виду, что речь идет не о полном исключении, важна умеренность", – пояснила эксперт.



Ирина Писарева диетолог, нутрициолог Для профилактики инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний стоит комбинировать правильную диету и регулярные занятия спортом, а также отказаться от вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя. Это должен быть образ жизни, а не правила, которых человек будет придерживаться в течение короткого промежутка времени.

Прежде всего большое значение имеет нормальный индекс массы тела в значении от 18 до 25, отметила врач. Поддерживать здоровье также позволит сбалансированный рацион питания, состоящий из трех приемов пищи. В частности, на постоянной основе рекомендуется употреблять полиненасыщенные жирные кислоты – например, омега-3. Она содержится в растительных маслах, орехах и в таких жирных сортах рыбы, как семга, лосось и скумбрия.

"Снизить артериальное давление помогают калий и магний, им богаты фрукты и овощи. Их можно есть ежедневно примерно по 150–200 граммов. Притом важно помнить, что фрукты лучше усваиваются в первой половине дня, в этот период времени они дают полноценный заряд энергии", – подчеркнула Писарева.



Ирина Писарева диетолог, нутрициолог Не менее 30 граммов зерновых в сутки уменьшают вероятность инсульта до 20%. Речь идет о продуктах с клетчаткой, то есть это крупы, цельнозерновой хлеб.

Контролировать приемы пищи позволит соблюдение водного баланса. В сутки человеку достаточно выпивать не более двух литров, заключила специалист.