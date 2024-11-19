Телеканал Москва 24 подготовил подборку главных новостей столичного региона.

Российские сервисы кикшеринга подвели итоги сезона. Среднее время поездки составило 11 минут, а расстояние – 2 километра. За нарушения было выписано более 300 тысяч штрафов, а 400 тысяч аккаунтов заблокировано. Однако, по мнению экспертов, таких злостных нарушителей среди всех пользователей самокатов не более 1%.

Дом архитектора Гончарова в Трехпрудном переулке скоро преобразится. В начале XX века здесь жили и работали художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. В настоящее время здание, построенное более века назад, ожидает масштабного ремонта. Специалисты планируют очистить фасады и декоративные элементы от старой краски и загрязнений, а также обновить подъезды и балконы.

В столице выбрали главную новогоднюю елку страны. В этом году она приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка. Дерево, возраст которого составляет 90 лет, было отобрано среди почти трех десятков конкурентов. Традиционно поиски символа Нового года начались летом, и отбор проводился по строгим "кремлевским стандартам", включающим высоту дерева, диаметр ствола и размах веток. У этой ели все параметры оказались идеальными: насыщенная хвоя и высота в 30 метров.

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