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19 ноября, 18:15

Транспорт

Российские сервисы кикшеринга подвели итоги сезона

Российские сервисы кикшеринга подвели итоги сезона

Штрафы за нарушение ПДД хотят повысить с нового года

Штрафы за нарушение ПДД могут существенно вырасти в России в 2025 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о предпринимательских классах в школах Москвы

Расписание поездов МЦД-2, МЦД-4 и четырех направлений МЖД изменится с 23 ноября

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"Мой район. Новости": новая выделенная полоса открылась на улице 1905 года

Эксперты прокомментировали увеличение штрафов за нарушение ПДД с 2025 года

Новую модель вагона-купе для маломобильных пассажиров запустят в РФ 3 декабря

Столичные сервисы каршеринга снижают загруженность дорог на 100 тыс транспортных средств

Телеканал Москва 24 подготовил подборку главных новостей столичного региона.

Российские сервисы кикшеринга подвели итоги сезона. Среднее время поездки составило 11 минут, а расстояние – 2 километра. За нарушения было выписано более 300 тысяч штрафов, а 400 тысяч аккаунтов заблокировано. Однако, по мнению экспертов, таких злостных нарушителей среди всех пользователей самокатов не более 1%.

Дом архитектора Гончарова в Трехпрудном переулке скоро преобразится. В начале XX века здесь жили и работали художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. В настоящее время здание, построенное более века назад, ожидает масштабного ремонта. Специалисты планируют очистить фасады и декоративные элементы от старой краски и загрязнений, а также обновить подъезды и балконы.

В столице выбрали главную новогоднюю елку страны. В этом году она приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка. Дерево, возраст которого составляет 90 лет, было отобрано среди почти трех десятков конкурентов. Традиционно поиски символа Нового года начались летом, и отбор проводился по строгим "кремлевским стандартам", включающим высоту дерева, диаметр ствола и размах веток. У этой ели все параметры оказались идеальными: насыщенная хвоя и высота в 30 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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