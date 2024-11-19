Расписание пригородных поездов 4 направлений изменится в выходные

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Из-за развития инфраструктуры на станциях "Царицыно" и "Железнодорожная" в эти выходные изменится расписание некоторых поездов Курского, Рижского, Горьковского и Киевского направлений, соответствующее предупреждение появилось на сайте РЖД.

По данным перевозчика, на станции "Царицыно" из-за строительства подземного вестибюля назначены технологические "окна" с 23 по 25 ноября, а также с 30 ноября по 2 декабря. В эти выходные будет возведено шпунтовое ограждение для укрепления стен тоннеля, а в следующие планируется установить специальные конструкции, которые обеспечат безопасность движения во время строительных работ.

В связи с этим у некоторых поездов изменилось время отправления и прибытия. Часть поездов МЦД-2 будет идти по укороченным маршрутам – из Нахабина до Курского вокзала, из Подольска до Царицына и в обратном направлении. При этом некоторые электрички были выведены из графика.

В свою очередь, на станции "Железнодорожная" сейчас идет строительство северной части конкорса и третьей платформы. Технологические "окна" назначены с 22 ноября до 24 ноября. На этот период у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Кроме того, часть поездов будет курсировать по укороченному маршруту, несколько же электричек выведены из расписания.

Отмечается, что после реконструкции на "Железнодорожной" появится крупнейший на МЦД мост-конкорс, который свяжет Октябрьскую и Пролетарскую улицы, а также даст пассажирам возможность безопасно переходить железнодорожные пути.

Ранее стало известно, что в "Сколкове" с 23 ноября запустят три новых маршрута наземного транспорта. Для более удобной идентификации новых маршрутов их таблички окрашены в салатовый цвет и дополнены голубой, красной или зеленой полосой, чтобы было удобнее понять, до какой линии метро или МЦД идет городской транспорт.