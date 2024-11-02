Каршеринговые сервисы подготовили автопарки к зимнему сезону

Департамент транспорта Москвы сообщил, что автомобили каршеринга уже оснащены зимней резиной. Покрышки по сезону обеспечивают хорошее сцепление с дорогой. В некоторых машинах есть функция "удаленный прогрев", чтобы к приходу водителя двигатель и салон достигли нужной температуры.

Несмотря на полную готовность к межсезонью, водителям напомнили, что в гололедицу нужно быть особенными внимательными на дорогах: держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

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